Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

53 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim BozbeyOsmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek), Sinan Kurt (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek), Sinan Kurt (Dk. 46 Burhan Eşer), Magaye

Eskişehirspor: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 81 Ferhat Kiraz), Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 90 Sekidika), Furkan Balaban, Sissoko, Milinkovic, Emre Güral (Dk. 90+2 Berkay Tolga Dabanlı)

Goller: Dk. 20 ve 78 Magaye (Osmanlıspor), Dk. 26, 44 ve 89 (Penaltıdan) Emre Güral, Dk. 90+4 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 87 Caner Arıcı, Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:38 Kaynak: AA

Bahattin Şimşek, Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Caner Arıcı, Spor
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