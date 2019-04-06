Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Bahattin Şimşek
, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Muhammed Bayır
, Hasan Kılıç
, Mathew, Lumanza (Dk. 59 Privat), Ayuk (Dk. 74 Beykan Şimşek
), Sinan Kurt (Dk. 46 Burhan Eşer
), Magaye Eskişehirspor
: Melih Ağa, Hakan Aslantaş
, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 81 Ferhat Kiraz
), Mehmet Özcan
, Furgan Polat (Dk. 90 Sekidika), Furkan Balaban
, Sissoko, Milinkovic, Emre Güral
(Dk. 90+2 Berkay
Tolga Dabanlı)
Goller: Dk. 20 ve 78 Magaye (Osmanlıspor), Dk. 26, 44 ve 89 (Penaltıdan) Emre Güral, Dk. 90+4 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 82 Melih Ağa (Eskişehirspor), Dk. 87 Caner Arıcı, Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yendi.