Futbol: Spor Toto 1. Lig
18 dakika önce
Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku TunavelioğluBalıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk.
Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Erkan Engin
, Serkan
Çimen, Utku Tunavelioğlu Balıkesirspor
Baltok: Atilla Özmen
, Nizamettin Çalışkan
, Muhammed Ali Doğan
, Mehmet Boztepe
(Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk. 85 Celal Emir Dede), Okan Alkan
, Otoo, Beleck, Doğa İşeri, Cumali Bişi İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Wellington
, Eslem Öztürk, Ali Dere
, Muhsin Yıldırım
, İbrahim Yılmaz
(Dk. 78 Perovic), Onur Ergün
, Etoga, Muhammed Demirci
(Dk. 85 Arif Morkaya
), Tuncer Duhan Aksu
, Muhammed Enes
Durmuş (Dk. 58 Bauque)
Goller: Dk. 16 ve 54 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Etoga, Dk. 75 Eslem Öztürk, Dk. 88 Perovic (İstanbulspor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 3 Muhammed Ali
Doğan, Dk. 36 Cumali Bişi, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 88 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 5-1 yendi.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak
, maçın hakemi Erkan Engin tarafından itirazları sonrası tribüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:09 Kaynak: AA
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