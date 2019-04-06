Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

18 dakika önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku TunavelioğluBalıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 80 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama, Sedat Şahintürk (Dk. 85 Celal Emir Dede), Okan Alkan, Otoo, Beleck, Doğa İşeri, Cumali Bişi


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Dk. 78 Perovic), Onur Ergün, Etoga, Muhammed Demirci (Dk. 85 Arif Morkaya), Tuncer Duhan Aksu, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Bauque)

Goller: Dk. 16 ve 54 İbrahim Yılmaz, Dk. 51 Etoga, Dk. 75 Eslem Öztürk, Dk. 88 Perovic (İstanbulspor), Dk. 67 Mehmet Boztepe (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 3 Muhammed Ali Doğan, Dk. 36 Cumali Bişi, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 88 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 5-1 yendi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, maçın hakemi Erkan Engin tarafından itirazları sonrası tribüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:09 Kaynak: AA

Balıkesir, Boztepe, Muhammed Ali Doğan, Erkan Engin, Spor
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