Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

46 dakika önce

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem ÖzbayÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem Özbay

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk. 59 Bahadır Taşdelen), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 78 Leandrinho)

Hatayspor: Akın Alkan, Murat Paluli (Dk. 42 Mehmet Tayfun Dingil), Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Nimaga, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Hamza Gür), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın (Dk. 75 Tom)

Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+2 Kubilay Sönmez (Hatayspor), Dk. 84 Recep Aydın (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasındaki Ümraniyespor-Hatayspor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:28 Kaynak: AA

Serkan Göksu, Gökhan Memişoğlu, Özgür Yankaya, Ümraniye, Spor
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