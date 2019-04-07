Futbol: Spor Toto 1. Lig
46 dakika önce
Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem ÖzbayÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk.
Stat: Ümraniye
Belediyesi
Hakemler: Özgür Yankaya
, Gökhan Memişoğlu
, Cem Özbay
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu
, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk. 59 Bahadır Taşdelen
), Recep Aydın
, Emircan Altıntaş
, Atabey Çiçek
(Dk. 78 Leandrinho) Hatayspor
: Akın Alkan
, Murat Paluli
(Dk. 42 Mehmet Tayfun
Dingil), Yusuf Abdioğlu
, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez
, Nimaga, Selim Ilgaz
, Gökhan Karadeniz
(Dk. 66 Hamza Gür
), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın
(Dk. 75 Tom)
Sarı kartlar: Dk. 33 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+2 Kubilay Sönmez (Hatayspor), Dk. 84 Recep Aydın (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasındaki Ümraniyespor-Hatayspor karşılaşması, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:28 Kaynak: AA
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