Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Zafer
Hakemler: Ali Şansalan
, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Bayram Çetin
, Mehmet Güven (Dk. 82 Aykut Uluç), Onur Ramazan Toprak
(Dk. 90 Enes Ata), Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek
(Dk. 84 Ajeti), Oltan
Karakullukçu, Gökhan Kardeş Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Traore, Berk Yıldız
, Kage (Dk. 56 Legear), Kaan Kanak
, Erdal Öztürk
, Süleyman Koç
, Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mehmet Kaan
Türkmen), Semih Güler
, Gladky (Dk. 85 İsmail Konuk
), Rassoul
Goller: Dk. 77 Legear, Dk. 90 Kaan Kanak (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mehmet Güven, Dk. 50 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor), Dk. 68 Erdal Öztürk, Dk. 86 Semih Güler (Adana Demirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 2-0 yendi.