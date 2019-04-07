Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Halis Özkahya, Esat Sancaktar, Deniz Caner ÖzaralGiresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Renan Foguinho, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Ozan Can Kökcü (Dk. 89 Emre Nefiz), Landel, Tevfik Altındağ, Tanase, Muhammet Reis (Dk. 64 Volkan Okumak), Dauda (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Halis Özkahya, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Renan Foguinho, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Ozan Can Kökcü (Dk. 89 Emre Nefiz), Landel, Tevfik Altındağ, Tanase, Muhammet Reis (Dk. 64 Volkan Okumak), Dauda (Dk. 53 Adama Ba)

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Matei (Dk. 66 Deniz Yılmaz), Bekir Yılmaz (Dk. 82 Berat Ayberk Özdemir), Mert Nobre, Stancu

Gol: Dk. 86 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 39 Alper Uludağ, Dk. 65 Luccas Claro, Dk. 69 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 77 Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği), Dk. 49 Ozan Can Kökcü, Dk. 76 Tanase (Giresunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:57 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Giresun, Emre Nefiz, Ozan Can, Spor
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