Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora ÖzkaraAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Alper Ulusoy
, Yusuf Bozdoğan
, Abdullah Bora
Özkara Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir
(Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli
(Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı
, Furkan Özçal
(Dk. 86 Kenan Karışık
), Hakan Barış
, Kone
Abalı Denizlispor
: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı
, Kerem Can
Akyüz, Burak Altıparmak
(Dk. 73 Kehinde), Oğuz Yılmaz
, Aissati, Alperen Babacan (Dk. 44 Furkan Şeker
), Recep Niyaz
, Mbamba (Dk. 55 Burak Çalık
), Mehmet Akyüz
, Ziya Alkurt
Goller: Dk. 50 Kone, Dk. 69 Furkan Özçal, Dk. 90+6 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 59 ve 89 Recep Niyaz, Dk. 74 Kehinde, Dk. 90+9 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Kone, Dk. 81 Digao, Dk. 90+2 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 90+2 Kehinde, Dk. 90+2 Kerem Can Akyüz, Dk. 90+4 Aissati, Dk. 90+10 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Adanaspor'u 4-3 yendi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Sahaya giren güvenlik güçleri olayları yatıştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:56 Kaynak: AA
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