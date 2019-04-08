Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

34 dakika önce

Stat: İzmir AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Oğuz Kağan ÇalışırAltay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Putsila, Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 90 Merter Yüce), İbrahim Akın (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Oğuz Kağan Çalışır

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Putsila, Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 90 Merter Yüce), İbrahim Akın (Dk. 65 İhsan Furkan Deniz), Gençer Cansev, Özgür Özkaya

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Igor (Dk. 82 Kenan Özer), Poepon, Kerim Avcı, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 80 Erhan Çelenk), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Bjarnason

Goller: Dk. 31 Paixao (Altay), Dk. 44 Poepon (Penaltıdan) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Bjarnason, Dk. 90 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 62 Özgür Özkaya (Altay)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:24 Kaynak: AA

Oğuz Kağan , Bahtiyar Birinci, Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Spor
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