Futbol: Spor Toto 1. Lig
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
13 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan
14 Nisan Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek
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