Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:23 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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