Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler



13 Nisan Cumartesi:



14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan



19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler



19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan



14 Nisan Pazar:



14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan



16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy



19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan



15 Nisan Pazartesi:



19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam



19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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