Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Koray Gençerler
, Serdar Diyadin
, Özgür Ertem Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Kaan Kanak
, Rassoul, Süleyman Koç
, Semih Güler
, Erdal Öztürk
, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Vedat Bora
), Berk Yıldız
, Hamidou Traore
, Pote (Dk. 63 Legear), Gladky (Dk. 80 Kage)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl
(Dk. 24 Tarık Tekdal), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Yasir Subaşı
, Vasilogiannis (Dk. 59 Atabey Çiçek
), Muhammed Gönülaçar, Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş
), Serkan Göksu
, Timur Temeltaş, Leandrinho
Goller: Dk. 32 Berk Yıldız, Dk. 74 Gladky, Dk. 75 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 65 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 44 Dialiba, Dk. 54 Tarık Tekdal, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.