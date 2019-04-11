Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

43 dakika önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, Özgür ErtemAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Rassoul, Süleyman Koç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Vedat Bora), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Pote (Dk. 63 Legear), Gladky (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, Özgür Ertem

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Rassoul, Süleyman Koç, Semih Güler, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek (Dk. 71 Vedat Bora), Berk Yıldız, Hamidou Traore, Pote (Dk. 63 Legear), Gladky (Dk. 80 Kage)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl (Dk. 24 Tarık Tekdal), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Yasir Subaşı, Vasilogiannis (Dk. 59 Atabey Çiçek), Muhammed Gönülaçar, Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Leandrinho

Goller: Dk. 32 Berk Yıldız, Dk. 74 Gladky, Dk. 75 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 65 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Gladky (Adana Demirspor), Dk. 44 Dialiba, Dk. 54 Tarık Tekdal, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:25 Kaynak: AA
Spor
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