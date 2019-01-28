Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
9 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Gençlerbirliği
'nin Altınordu
'ya yenilmesi ve Denizlispor
'un da Adana Demirspor
karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.
Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2
Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor
: 3-0
Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
: 2-2
Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2
Altay-Afjet Afyonspor: 1-1 Balıkesirspor
Baltok- Eskişehirspor
: 3-1
Kardemir Karabükspor- Hatayspor
: 0-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2
Puan durumu
Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto 1. Lig
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|DENİZLİSPOR
|19
|13
|3
|3
|35
|18
|17
|42
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|13
|2
|4
|31
|15
|16
|41
|3.
|HATAYSPOR
|19
|10
|5
|4
|25
|11
|14
|35
|4.
|OSMANLISPOR
|19
|11
|2
|6
|26
|14
|12
|35
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|19
|10
|4
|5
|24
|18
|6
|34
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|19
|9
|5
|5
|34
|16
|18
|32
|7.
|ALTINORDU
|19
|8
|8
|3
|23
|12
|11
|32
|8.
|BOLUSPOR
|19
|9
|4
|6
|25
|19
|6
|31
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|19
|8
|3
|8
|24
|24
|0
|27
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|19
|7
|5
|7
|20
|23
|-3
|26
|11.
|ADANASPOR
|19
|5
|7
|7
|22
|24
|-2
|22
|12.
|ALTAY
|19
|5
|6
|8
|25
|22
|3
|21
|13.
|İSTANBULSPOR
|19
|4
|9
|6
|24
|27
|-3
|21
|14.
|GİRESUNSPOR
|19
|5
|5
|9
|17
|24
|-7
|20
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|19
|4
|5
|10
|23
|31
|-8
|17
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|19
|4
|5
|10
|16
|36
|-20
|17
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|19
|4
|4
|11
|22
|33
|-11
|16
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|0
|2
|17
|7
|56
|-49
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Fenerbahçeli Taraftarlar Malatyaspor Maçı Öncesi, "Çubukluyu Çıkarın Çıplak Oynayın" Tezahüratında Bulundu
Ersun Yanal, Diego Reyes'in Takımdan Ayrılacağını Açıkladı
Fenerbahçe, Swansea City Forması Giyen Leroy Fer'i İstiyor