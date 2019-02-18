Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
36 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor
ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor
, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Tetiş Yapı Elazığspor- Gençlerbirliği
: 1-2
Hatayspor- Adana Demirspor
: 1-1
Ümraniyespor- Balıkesirspor
Baltok: 2-0
Altay- Boluspor
: 1-0
Altınordu-Gazişehir Gaziantep
: 1-0
Osmanlıspor- Kardemir Karabükspor
: 3-0
Afjet Afyonspor- Giresunspor
: 3-2
Adanaspor- İstanbulspor
: 1-1
Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1
Puan durumu
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|22
|14
|5
|3
|38
|20
|18
|47
|2.
|OSMANLISPOR
|22
|14
|2
|6
|32
|14
|18
|44
|3.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|14
|2
|6
|35
|21
|14
|44
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|22
|12
|5
|5
|28
|19
|9
|41
|5.
|ALTINORDU
|22
|10
|8
|4
|30
|13
|17
|38
|6.
|HATAYSPOR
|22
|10
|7
|5
|27
|15
|12
|37
|7.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|22
|10
|5
|7
|38
|20
|18
|35
|8.
|BOLUSPOR
|22
|9
|5
|8
|26
|22
|4
|32
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|22
|9
|4
|9
|28
|29
|-1
|31
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|22
|8
|5
|9
|23
|27
|-4
|29
|11.
|ALTAY
|22
|7
|7
|8
|30
|25
|5
|28
|12.
|ADANASPOR
|22
|6
|8
|8
|28
|28
|0
|26
|13.
|İSTANBULSPOR
|22
|5
|11
|6
|28
|29
|-1
|26
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|22
|6
|6
|10
|24
|39
|-15
|24
|15.
|GİRESUNSPOR
|22
|5
|7
|10
|20
|28
|-8
|22
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|22
|5
|6
|11
|27
|37
|-10
|21
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|22
|4
|5
|13
|24
|38
|-14
|17
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|0
|2
|20
|7
|69
|-62
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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