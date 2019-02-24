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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

56 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.

Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor- Hatayspor: 0-3

Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1

Boluspor- Adanaspor: 0-1

Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1

Adana Demirspor- Altınordu: 3-0

Giresunspor- Altay: 1-2

Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3

Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2

Gazişehir Gaziantep- Eskişehirspor: 1-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. OSMANLISPOR23 15 2 6 34 14 20 47
2. ABALI DENİZLİSPOR23 14 5 4 38 22 16 47
3. GENÇLERBİRLİĞİ23 15 2 6 37 22 15 47
4. ÜMRANİYESPOR23 12 5 6 29 21 8 41
5. HATAYSPOR23 11 7 5 30 15 15 40
6. ALTINORDU23 10 8 5 30 16 14 38
7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP23 10 6 7 39 21 18 36
8. ADANA DEMİRSPOR23 10 4 9 31 29 2 34
9. BOLUSPOR23 9 5 9 26 23 3 32
10. BALIKESİRSPOR BALTOK23 9 5 9 25 28 -3 32
11. ALTAY23 8 7 8 32 26 6 31
12. ADANASPOR23 7 8 8 29 28 1 29
13. İSTANBULSPOR23 5 11 7 28 32 -4 26
14. ESKİŞEHİRSPOR23 6 7 10 25 40 -15 25
15. GİRESUNSPOR23 5 7 11 21 30 -9 22
16. AFJET AFYONSPOR23 5 6 12 28 39 -11 21
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR23 5 5 13 27 39 -12 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR23 0 2 21 8 72 -64 -1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Spor
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