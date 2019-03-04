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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor, puanını 50'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Gençlerbirliği 48 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 47 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ligin 24. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Adanaspor- Giresunspor: 1-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: 1-2

Eskişehirspor- Adana Demirspor: 1-2

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1

Altınordu- Hatayspor: 2-2

Ümraniyespor- Kardemir Karabükspor: 3-0

Boluspor- İstanbulspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altay-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. ABALI DENİZLİSPOR24 15 5 4 40 23 17 50
2. GENÇLERBİRLİĞİ24 15 3 6 37 22 15 48
3. OSMANLISPOR24 15 2 7 34 15 19 47
4. ÜMRANİYESPOR24 13 5 6 32 21 11 44
5. HATAYSPOR24 11 8 5 32 17 15 41
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP24 11 6 7 40 21 19 39
7. ALTINORDU24 10 9 5 32 18 14 39
8. ADANA DEMİRSPOR24 11 4 9 33 30 3 37
9. BOLUSPOR24 10 5 9 28 24 4 35
10. ALTAY24 9 7 8 33 26 7 34
11. BALIKESİRSPOR BALTOK24 9 5 10 25 29 -4 32
12. ADANASPOR24 7 9 8 30 29 1 30
13. İSTANBULSPOR24 5 11 8 29 34 -5 26
14. ESKİŞEHİRSPOR24 6 7 11 26 42 -16 25
15. GİRESUNSPOR24 5 8 11 22 31 -9 23
16. AFJET AFYONSPOR24 5 7 12 28 39 -11 22
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR24 5 5 14 28 41 -13 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR24 0 2 22 8 75 -67 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Altay, Kardemir Karabükspor, Spor
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