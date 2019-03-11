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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

51 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Abalı Denizlispor, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde sahasında Altay'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.

Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4

Giresunspor- Boluspor: 3-1

Adana Demirspor-Osmanlıspor: 0-0

Hatayspor- Eskişehirspor: 4-0

İstanbulspor- Altınordu: 0-1

Balıkesirspor Baltok- Adanaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Altay: 1-0

Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ABALI DENİZLİSPOR25 15 6 4 40 23 17 51
2. GENÇLERBİRLİĞİ25 16 3 6 38 22 16 51
3. OSMANLISPOR25 15 3 7 34 15 19 48
4. ÜMRANİYESPOR25 13 6 6 32 21 11 45
5. HATAYSPOR25 12 8 5 36 17 19 44
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP25 12 6 7 42 21 21 42
7. ALTINORDU25 11 9 5 33 18 15 42
8. ADANA DEMİRSPOR25 11 5 9 33 30 3 38
9. BOLUSPOR25 10 5 10 29 27 2 35
10. BALIKESİRSPOR BALTOK25 10 5 10 26 29 -3 35
11. ALTAY25 9 7 9 33 27 6 34
12. ADANASPOR25 7 9 9 30 30 0 30
13. İSTANBULSPOR25 5 11 9 29 35 -6 26
14. GİRESUNSPOR25 6 8 11 25 32 -7 26
15. AFJET AFYONSPOR25 6 7 12 32 39 -7 25
16. ESKİŞEHİRSPOR25 6 7 12 26 46 -20 25
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR25 5 5 15 28 43 -15 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR25 0 2 23 8 79 -71 -1




Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Denizlispor, Kardemir Karabükspor, Spor
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