Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
51 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Abalı Denizlispor
, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde sahasında Altay
'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği
ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.
Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor
: 2-0
Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4
Giresunspor- Boluspor
: 3-1 Adana
Demirspor-Osmanlıspor: 0-0
Hatayspor- Eskişehirspor
: 4-0
İstanbulspor- Altınordu
: 0-1 Balıkesirspor
Baltok- Adanaspor
: 1-0
Gençlerbirliği-Altay: 1-0
Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|25
|15
|6
|4
|40
|23
|17
|51
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|16
|3
|6
|38
|22
|16
|51
|3.
|OSMANLISPOR
|25
|15
|3
|7
|34
|15
|19
|48
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|25
|13
|6
|6
|32
|21
|11
|45
|5.
|HATAYSPOR
|25
|12
|8
|5
|36
|17
|19
|44
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|25
|12
|6
|7
|42
|21
|21
|42
|7.
|ALTINORDU
|25
|11
|9
|5
|33
|18
|15
|42
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|25
|11
|5
|9
|33
|30
|3
|38
|9.
|BOLUSPOR
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|2
|35
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|25
|10
|5
|10
|26
|29
|-3
|35
|11.
|ALTAY
|25
|9
|7
|9
|33
|27
|6
|34
|12.
|ADANASPOR
|25
|7
|9
|9
|30
|30
|0
|30
|13.
|İSTANBULSPOR
|25
|5
|11
|9
|29
|35
|-6
|26
|14.
|GİRESUNSPOR
|25
|6
|8
|11
|25
|32
|-7
|26
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|25
|6
|7
|12
|32
|39
|-7
|25
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|25
|6
|7
|12
|26
|46
|-20
|25
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|25
|5
|5
|15
|28
|43
|-15
|20
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|25
|0
|2
|23
|8
|79
|-71
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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