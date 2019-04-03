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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

30 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta tek maç haricinde tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta tek maç haricinde tamamlandı.

Ligin 27. haftasında bugün 4 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor'u 1-0, Hatayspor, Birevim Elazığspor'u 3-1 yendi. Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor 1-1, Abalı Denizlispor ile Altay 3-3 berabere kaldı.

Ligde ilk 2 sırada bulunan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği haftayı birer puanla kapattırken Denizli temsilcisi, averajla oturduğu liderlik koltuğunu korudu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde mücadele eden Ümraniyespor, 27. hafta maçını 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacak.

Haftanın sonuçları

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor- Adanaspor: 0-1

Altınordu-Osmanlıspor: 0-3

İstanbulspor- Eskişehirspor: 2-1

Gençlerbirliği- Boluspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: 1-0

Hatayspor-Birevim Elazığspor: 3-1

Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: 1-1

Abalı Denizlispor-Altay: 3-3

Puan durumu

Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1. ABALI DENİZLİSPOR 27 16 7 4 46 27 19 55
2. GENÇLERBİRLİĞİ 27 17 4 6 40 23 17 55
3. OSMANLISPOR 27 16 3 8 38 18 20 51
4. HATAYSPOR 27 14 8 5 42 19 23 50
5. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 27 14 6 7 45 22 23 48
6. ALTINORDU 27 12 9 6 37 23 14 45
7. ÜMRANİYESPOR 26 13 6 7 33 23 10 45
8. ADANA DEMİRSPOR 26 12 5 9 35 30 5 41
9. BOLUSPOR 27 11 6 10 31 28 3 39
10. ALTAY 27 10 8 9 40 30 10 38
11. BALIKESİRSPOR BALTOK 27 10 6 11 27 31 -4 36
12. ADANASPOR 27 8 9 10 31 31 0 33
13. İSTANBULSPOR 27 6 12 9 31 36 -5 30
14. GİRESUNSPOR 27 6 10 11 26 33 -7 28
15. AFJET AFYONSPOR 27 6 7 14 33 43 -10 25
16. ESKİŞEHİRSPOR 27 6 7 14 29 52 -23 25
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 27 5 5 17 29 48 -19 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 0 2 25 8 84 -76 -1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

28. haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın müsabaka programı şöyle:

6 Nisan Cumartesi:

14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)

19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

7 Nisan Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)

19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

8 Nisan Pazartesi:

19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Osmanlı)

19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:34 Kaynak: AA

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