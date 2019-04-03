Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta tek maç haricinde tamamlandı.
Ligin 27. haftasında bugün 4 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Gazişehir Gaziantep
, Afjet Afyonspor'u 1-0, Hatayspor
, Birevim Elazığspor
'u 3-1 yendi. Balıkesirspor
Baltok ile Giresunspor
1-1, Abalı Denizlispor
ile Altay
3-3 berabere kaldı.
Ligde ilk 2 sırada bulunan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği
haftayı birer puanla kapattırken Denizli temsilcisi, averajla oturduğu liderlik koltuğunu korudu. Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarı finalde mücadele eden Ümraniyespor, 27. hafta maçını 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda Adana Demirspor
ile yapacak.
Haftanın sonuçları
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor- Adanaspor
: 0-1
Altınordu-Osmanlıspor: 0-3
İstanbulspor- Eskişehirspor
: 2-1
Gençlerbirliği- Boluspor
: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: 1-0
Hatayspor-Birevim Elazığspor: 3-1
Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: 1-1
Abalı Denizlispor-Altay: 3-3
Puan durumu
Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|TAKIMLAR
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV.
| P
| 1.
| ABALI DENİZLİSPOR
| 27
| 16
| 7
| 4
| 46
| 27
| 19
| 55
| 2.
| GENÇLERBİRLİĞİ
| 27
| 17
| 4
| 6
| 40
| 23
| 17
| 55
| 3.
| OSMANLISPOR
| 27
| 16
| 3
| 8
| 38
| 18
| 20
| 51
| 4.
| HATAYSPOR
| 27
| 14
| 8
| 5
| 42
| 19
| 23
| 50
| 5.
| GAZİŞEHİR GAZİANTEP
| 27
| 14
| 6
| 7
| 45
| 22
| 23
| 48
| 6.
| ALTINORDU
| 27
| 12
| 9
| 6
| 37
| 23
| 14
| 45
| 7.
| ÜMRANİYESPOR
| 26
| 13
| 6
| 7
| 33
| 23
| 10
| 45
| 8.
| ADANA DEMİRSPOR
| 26
| 12
| 5
| 9
| 35
| 30
| 5
| 41
| 9.
| BOLUSPOR
| 27
| 11
| 6
| 10
| 31
| 28
| 3
| 39
| 10.
| ALTAY
| 27
| 10
| 8
| 9
| 40
| 30
| 10
| 38
| 11.
| BALIKESİRSPOR BALTOK
| 27
| 10
| 6
| 11
| 27
| 31
| -4
| 36
| 12.
| ADANASPOR
| 27
| 8
| 9
| 10
| 31
| 31
| 0
| 33
| 13.
| İSTANBULSPOR
| 27
| 6
| 12
| 9
| 31
| 36
| -5
| 30
| 14.
| GİRESUNSPOR
| 27
| 6
| 10
| 11
| 26
| 33
| -7
| 28
| 15.
| AFJET AFYONSPOR
| 27
| 6
| 7
| 14
| 33
| 43
| -10
| 25
| 16.
| ESKİŞEHİRSPOR
| 27
| 6
| 7
| 14
| 29
| 52
| -23
| 25
| 17.
| BİREVİM ELAZIĞSPOR
| 27
| 5
| 5
| 17
| 29
| 48
| -19
| 20
| 18.
| KARDEMİR KARABÜKSPOR
| 27
| 0
| 2
| 25
| 8
| 84
| -76
| -1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
28. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın müsabaka programı şöyle:
6 Nisan Cumartesi:
14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk
)
19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı) 7 Nisan
Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)
16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)
19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim
)
8 Nisan Pazartesi:
19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Osmanlı)
19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir
Atatürk)