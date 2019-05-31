Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

59 dakika önce

- Spor Toto 1. Lig play-off finali Sevinç gösterilerinden detaylar GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

- Spor Toto 1. Lig play-off finali
Sevinç gösterilerinden detaylar GAZİANTEP - Spor Toto 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında maçı dev ekrandan izleyen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:15 Kaynak: AA
Hatayspor, Gaziantep, Güncel
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