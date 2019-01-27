Futbol: Spor Toto
46 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta Yeni Amasyaspor deplasmanda Çarşambaspor'u 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta Yeni Amasyaspor
deplasmanda Çarşambaspor
'u 4-2 mağlup etti.
Çarşamba Stadyumu'nda oynanan maçta hakem olarak Onur Güneş
, Gökhan Apaydın ve Levent Taşdelen
görev aldı.
İlk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 4-2 Yeni Amasyaspor galibiyetiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: AA
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