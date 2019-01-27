Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto

Futbol: Spor Toto

46 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta Yeni Amasyaspor deplasmanda Çarşambaspor'u 4-2 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta Yeni Amasyaspor deplasmanda Çarşambaspor'u 4-2 mağlup etti.

Çarşamba Stadyumu'nda oynanan maçta hakem olarak Onur Güneş, Gökhan Apaydın ve Levent Taşdelen görev aldı.

İlk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 4-2 Yeni Amasyaspor galibiyetiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Çarşambaspor, Yeni Amasyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Göztepe'yi Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti Galatasaray'da Yeni Transfer Marcao Otoritelerden Tam Not Aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ay Sonuna Kadar Transfer Yapacağız Denizlispor'da 7 Yıllık Liderlik Hasreti Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:11:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]