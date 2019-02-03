Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Şarkışla
Belediyespor, Ulalar
Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Şarkışla ilçe stadyumundaki karşılaşmayı Mersin
bölgesinden Mertcan Bardakçı, Yeter Karaçalı, Şakir Sergen Gençoğlu yönetti.
Şarkışla Belediyespor, 40. dakikada Furkan'ın kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
ve Sivas
Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da mücadeleyi izledi.
Bu galibiyetle Şarkışla Belediyespor puanını 44'e çıkartarak namağlup liderliğini sürdürdü. Malatya Yeşilyurt
Belediyespor 40 puanla 2. sırada yer alıyor.