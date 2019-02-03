Futbol: Spor Toto
39 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında Salihli Belediyespor'u 1-0 yendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında Salihli Belediyespor
'u 1-0 yendi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada hakem olarak Ramazan Doğanay, Mehmet Büyükyılmaz ve İbrahim Özdemir
görev aldı.
Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Ziya İnday'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:11 Kaynak: AA
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