Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto

Futbol: Spor Toto

39 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında Salihli Belediyespor'u 1-0 yendi.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında Salihli Belediyespor'u 1-0 yendi.

Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada hakem olarak Ramazan Doğanay, Mehmet Büyükyılmaz ve İbrahim Özdemir görev aldı.

Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Ziya İnday'ın attığı golle maçı 1-0 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:11 Kaynak: AA

Ödemiş, Salihli Belediyespor, Spor
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