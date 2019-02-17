Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta Ödemişspor, Yıldırım Belediyespor'u 2-1 yendi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarasında 16. dakikada ev sahibi ekip, Necmettin Adıyaman
'ın attı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Yıldırım Belediyespor Erhan Tatlıdil'in golüyle beraberliği sağladı.
Maçın ikinci yarısında Ödemişspor 58.
dakikada Ali Katırcı'nın serbest vuruşta topu kale önüne ortalarken, Yıldırım Belediyespor defans oyuncusu Selcan Pekkanlı'nın ters vuruşuyla topun kendi ağlarına gitmesi sonucu Ödemişspor karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.
Bu arada, Ödemişspor'un "Çamlık Tayfa
" taraftar grubu, askere gitmeye hazırlanan bir üyelerini, bayraklara süsledikleri tribünde asker traşı yaptı.