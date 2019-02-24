Futbol: Spor Toto
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt
Özel İdarespor, Yüksekova
Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Siirt'in Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Şirin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Yüksekova Belediyespor, 34. dakikada Enes'in golüyle beraberliği yakaladı.
İkinci yarıda her iki takım da galibiyet için gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:46 Kaynak: AA
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