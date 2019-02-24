Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto

Futbol: Spor Toto

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Yüksekova Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Siirt'in Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Şirin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Yüksekova Belediyespor, 34. dakikada Enes'in golüyle beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda her iki takım da galibiyet için gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:46 Kaynak: AA

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