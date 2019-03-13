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Futbol: Spor Toto

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta, Ağrı 1970 Spor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'u 4-1 yendi.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta, Ağrı 1970 Spor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'u 4-1 yendi.

Yüksekova Şehir Stadı'nda oylanan maçın ilk yarısı Ağrı 1970 Spor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


Yüksekova Belediyespor ikinci yarıda aradığı golü bulsa da Ağrı 1970 Spor, 2 gol daha bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Ağrı 1970 Spor puanını 54'e yükselterek zirvedeki yerini korurken, Yüksekova Belediyespor 23 puanla ligin 10. sırasında yer aldı.

Maçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Ağrı, Yüksekova, Güncel
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