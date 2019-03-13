Futbol: Spor Toto
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta, Ağrı 1970 Spor, deplasmanda Yüksekova Belediyespor'u 4-1 yendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta, Ağrı
1970 Spor, deplasmanda Yüksekova
Belediyespor'u 4-1 yendi.
Yüksekova Şehir Stadı'nda oylanan maçın ilk yarısı Ağrı 1970 Spor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yüksekova Belediyespor ikinci yarıda aradığı golü bulsa da Ağrı 1970 Spor, 2 gol daha bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Ağrı 1970 Spor puanını 54'e yükselterek zirvedeki yerini korurken, Yüksekova Belediyespor 23 puanla ligin 10. sırasında yer aldı.
Maçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
da izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA
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