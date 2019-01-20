Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal

Futbol: Spor Toto Bal

1 saat önce

SİVAS (AA ) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Şarkışla Belediyespor, Elbistan Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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SİVAS (AA ) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Şarkışla Belediyespor, Elbistan Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Şarkışla İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakemler Yavuz Yasul, Kaan Yılmaz ve Samet Cangir yönetti.

Maça hızlı başlayan Şarkışla Belediyespor ilk yarıyı Metin, Yasin, Furkan ve Hüseyin'in (2) golleriyle 5-0 gibi farklı bir skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Elbistan Belediyespor'un kendi kalesine attığı golle karşılaşma Şarkışla Belediyespor'un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde geride kalan periyotta yenilgisi bulunmayan Şarkışla temsilcisi bu sonuçla puanını 38'e yükseltti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Elbistan, Şarkışla, Spor
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