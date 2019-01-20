Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal

Futbol: Spor Toto Bal

47 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında İzmirspor'u 3-2 yendi.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında İzmirspor'u 3-2 yendi.

Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada hakem olarak Ozan
Yalçın, Erdinç
Tufan ve Murat Şimşek görev aldı.

İlk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 3-2 Ödemişspor'un galibiyetiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Ödemiş, İzmirspor, Spor
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