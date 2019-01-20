Futbol: Spor Toto Bal
47 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında İzmirspor'u 3-2 yendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta Ödemişspor sahasında İzmirspor
'u 3-2 yendi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada hakem olarak Ozan
Yalçın, Erdinç
Tufan ve Murat Şimşek görev aldı.
İlk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 3-2 Ödemişspor'un galibiyetiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:45 Kaynak: AA
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