Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal

Futbol: Spor Toto Bal

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor'u 4-1 mağlup etti.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor'u 4-1 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Bitlis Özgüzelderespor, Mustafa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Siirt İl Özel İdarespor, 40. dakikada Abdullah'ın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi.


İkinci yarıda etkisini artıran Siirt İl Özel İdarespor, 49. dakikada Samuel, 84 ve 90. dakikalarda Şirin'in attığı gollerle Bitlis Özgüzelderespor'u 4-1 yendi.


Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanını 34'e yükselti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:25 Kaynak: AA

Bitlis, Siirt, Spor
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