Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt
İl Özel İdarespor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten
, "Şampiyonluk umudumuz sürüyor." dedi.
Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Bitlis
Özgüzelderespor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin takıma moral kazandırdığını söyledi.
Futbolcuları tebrik eden Erten, "Özellikle ikinci yarıda orta alanda ve kanatlarda iyi top çevirerek hak ettiğimiz bir galibiyeti alıp, 3 puanı kazanan taraf olduk." diye konuştu.
Haftaya oynanacak Muş
Menderesspor maçı için hazırlıkları sürdürdüklerini dile getiren Erten, şunları kaydetti:
"Takımda sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Haftaya deplasmanda oynayacağımız Muş Menderesspor maçı öncesi antrenmanları sürdürüyoruz. Moraller de gayet iyi. Az da olsa şampiyonluk umudumuz sürüyor. Kalan maçları da kazanarak yolumuza devam edeceğiz."