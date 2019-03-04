Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal

Futbol: Spor Toto Bal

45 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Futbol: Spor Toto Bal, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarına başladı.


Özel İdarespor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten, dün deplasmanda oynadıkları Ağrı Gençlerbirliğispor'u 4-1 yenerek büyük bir moral yakaladıklarını söyledi.


Galibiyet serisini devam ettirmeyi hedeflediklerini aktaran Erten, "Ligde son haftalara girdikçe heyecan artıyor. Son haftaların en zorlu maçına çıkıyoruz. Galibiyet serimizi haftalardır liderliğini sürdüren Ağrı 1970 Spor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Maçı kazanmamız durumunda şampiyonluk umutlarımız artacak. Takımda şu an sakatlığı ve cezası bulunan futbolcu yok. Moraller iyi." diye konuştu.

Erten, takımın 41 puanla 3. sırada yer aldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:48 Kaynak: AA

Siirt, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı Cenazesi İçin Hazırlık Yapılan Yaşlı Adam, Ayağa Kalkıp Yürümeye Başladı

Son Dakika! Sebze ve Meyve Fiyatlarından Dolayı 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Başlatıldı Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]