Futbol: Spor Toto Bal
45 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt
Özel İdarespor, Ağrı
1970 Spor maçı hazırlıklarına başladı.
Özel İdarespor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten
, dün deplasmanda oynadıkları Ağrı Gençlerbirliğispor'u 4-1 yenerek büyük bir moral yakaladıklarını söyledi.
Galibiyet serisini devam ettirmeyi hedeflediklerini aktaran Erten, "Ligde son haftalara girdikçe heyecan artıyor. Son haftaların en zorlu maçına çıkıyoruz. Galibiyet serimizi haftalardır liderliğini sürdüren Ağrı 1970 Spor karşısında da sürdürmek istiyoruz. Maçı kazanmamız durumunda şampiyonluk umutlarımız artacak. Takımda şu an sakatlığı ve cezası bulunan futbolcu yok. Moraller iyi." diye konuştu.
Erten, takımın 41 puanla 3. sırada yer aldığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:48 Kaynak: AA
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