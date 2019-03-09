Futbol: Spor Toto Bal
24 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor'la 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor'la 0-0 berabere kaldı.
Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 40. dakikasında Siirt Özel İdarespor, Şirin'le penaltıdan yararlanamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda her iki takımın karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca maç 0-0 sona erdi.
Karşılaşmayı, Vali Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve taraftarlar izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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