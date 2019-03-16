Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal

Futbol: Spor Toto Bal

20 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Karlıova Yıldırımspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Karlıova Yıldırımspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Özel İdarespor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten, yarın deplasmanda oynayacakları Karlıova Yıldırımspor'u yenerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.


Geçen hafta Ağrı 1970 Spor karşısında beklenmedik bir beraberlik alarak 2 puan kaybettiklerini aktaran Erten, "Lig'de çok fazla bir iddiamız kalmadı. Kalan maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Takımda Abdullah Çelen, Resul Timurlenk ve Burhanettin Seven sakat olduğu için maçlara götürülmedi, takım gençler ağırlıklı sahaya çıkacak." dedi.


Erten, takımın 42 puanla 3. sırada yer aldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:50 Kaynak: AA

Karlıova, Güncel
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