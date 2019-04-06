Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Bal

Futbol: Spor Toto Bal

58 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Bağlarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Bağlarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Özel İdarespor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten, yarın deplasmanda oynayacakları Bağlarspor'u yenerek ligi iyi bir yerde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.


Ligde iddiaları kalmadığından kalan üç maçta gençlere şans vereceğini belirten Erten, şunları kaydetti:


"Lig başında iyi transfer yapmamıza rağmen şansız yenilgilerle bu yıl beklediğimizi bulamadık. Takımda, Abdullah sakat, Turgut cezalı olduğundan maçlara götürülmedi. Gençler ağırlıklı sahaya çıkacağız. Kalan üç maçımızı kazanarak ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:53 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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