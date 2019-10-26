Futbol: Spor Toto BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.



Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Özel İdarespor maçın 31. dakikasında Şirin, 34. dakikasında Harun'un attığı gollerle 2-0 öne geçti.



İlk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarının 58. dakikasında Kemal, 66. dakikasında Ömer ve 76. dakikasında İslam'ın attığı gollerle Özel İdarespor farkı 5'e çıkardı.

Bismil 21 Sportif Faaliyetler Gençlikspor, 85. dakikasında Serdar'la ilk golünü attı.



Başka gol olmayınca Siirt Özel İdarespor, maçı 5-1 kazandı.



Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve her iki kulübün yöneticileri maçı tribünde izledi.