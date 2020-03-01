Futbol: Spor Toto BAL - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto BAL

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 1955 Batman Belediyespor'u 6-0 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 1955 Batman Belediyespor'u 6-0 yendi.

Siirt Atatürk Stadında oynanan maç öncesi futbolcular sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu, Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Siirt Özel İdarespor, 27 ve 41. dakikalarda Adem ve 33. dakikada Ömer'in attığı gollerle 3-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Siirt Özel İdarespor, 66. dakikada Devran, 73. dakikada Şirin ve 84. dakikada Hamit ile skoru 6-0 yaptı.

Gol sonrası futbolcular asker selamı verdi.

Her iki takım, yağmur nedeniyle ıslak zeminde çok net gol pozisyonlarından sonuç alamayınca maç bu skorla sona erdi.

Futbol: Spor Toto BAL

Batman Belediyespor, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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