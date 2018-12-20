Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde ilk yarının son haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Özgür Yankaya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Bursaspor- Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

16.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:39 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Aralık, Futbol, Spor
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