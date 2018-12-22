Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan OlguncanAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları



Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 10 Djalma)



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir (Dk. 45+1 Attamah), da Costa, Clichy, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Gökhan İnler, Adebayor



Gol: Dk. 41 Visca (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 21 Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Caicara (Medipol Başakşehir)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyo 1-0 önde tamamladı.



20. dakikada Villafanez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.



34. dakikada sol kanatta Visca'yı geçen Nsakala ceza sahası yayı yakınında bulunan Efecan Karaca'ya pas verdi. Topu kontrol eden Efecan Karaca'nın kaleye çektiği şutta, kaleci Mert Günok topu zorlukla çıkardı.



41. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sağ kanattan da Costa'nın ara pasında topla buluşan Visca, ceza sahası içine girdi. Kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.



Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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