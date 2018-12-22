Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

5 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan OlguncanAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner, Villafanez, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 10 Djalma)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir (Dk. 45+1 Attamah), da Costa, Clichy, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Gökhan İnler, Adebayor

Gol: Dk. 41 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Caicara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyo 1-0 önde tamamladı.

20. dakikada Villafanez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada sol kanatta Visca'yı geçen Nsakala ceza sahası yayı yakınında bulunan Efecan Karaca'ya pas verdi. Topu kontrol eden Efecan Karaca'nın kaleye çektiği şutta, kaleci Mert Günok topu zorlukla çıkardı.

41. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sağ kanattan da Costa'nın ara pasında topla buluşan Visca, ceza sahası içine girdi. Kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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