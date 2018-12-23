Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

2 saat önce

Stat: Kazım KarabekirHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem HanoğluBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk. 64 Thy)

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes (Dk. 45 Levent Gülen), Kucher, Kana Bıyık, Atilla Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başakçıoğlu, Deniz Türüç, Chery, Sapunaru (Dk. 72 Gyan), Kravets (Dk. 58 Varela)

Goller: Dk. 32 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 45+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Lopes, Dk. 38 Sapunaru ve Chery, Dk. 45+6 Şamil Çinaz, Dk. 90+3 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Dk. 38 Lokman Gör ve İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

55. dakika Emrah Başsan'ın sağdan ortasında top, savunmaya çarparak İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

60. dakikada ceza sahası önünden Sunu'nun sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası önünden THY'nin sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, bacak arasından kaçırdığı topu çizgi üzerinde ikinci hamlede kontrol etti.

82. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünde düşürülmesiyle ev sahibi ekip, serbest vuruş kazandı. Erhan Çelenk'in kullandığı vuruşta top, yandan auta çıktı.

84. dakikada atılan uzun topta Varela, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor savunmasının arkasına sarkıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top üsten auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Lokman Gör, İbrahim Akdağ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:15:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]