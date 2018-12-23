Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kazım KarabekirHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem HanoğluBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk.

Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk. 64 Thy)



Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes (Dk. 45 Levent Gülen), Kucher, Kana Bıyık, Atilla Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başakçıoğlu, Deniz Türüç, Chery, Sapunaru (Dk. 72 Gyan), Kravets (Dk. 58 Varela)



Goller: Dk. 32 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 45+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 6 Lopes, Dk. 38 Sapunaru ve Chery, Dk. 45+6 Şamil Çinaz, Dk. 90+3 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Dk. 38 Lokman Gör ve İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.



55. dakika Emrah Başsan'ın sağdan ortasında top, savunmaya çarparak İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.



60. dakikada ceza sahası önünden Sunu'nun sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.



66. dakikada ceza sahası önünden THY'nin sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, bacak arasından kaçırdığı topu çizgi üzerinde ikinci hamlede kontrol etti.



82. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünde düşürülmesiyle ev sahibi ekip, serbest vuruş kazandı. Erhan Çelenk'in kullandığı vuruşta top, yandan auta çıktı.



84. dakikada atılan uzun topta Varela, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor savunmasının arkasına sarkıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top üsten auta gitti.



Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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