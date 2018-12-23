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Futbol: Spor Toto Süper Lig

50 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf BozdoğanBursaspor: Muhammet Şengezer, Vergini, Saivet, Badji, Latovlevici, Umut Nayir, Chedjou, Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Tunay TorunEvkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan

Bursaspor: Muhammet Şengezer, Vergini, Saivet, Badji, Latovlevici, Umut Nayir, Chedjou, Barış Yardımcı, Aytaç Kara, Umut Meraş, Tunay Torun

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Adem Büyük, Eren Tozlu, Donald, Aleksic, Murat Akça, Chebake, Erkan Kaş, Mina

Gol: Dk. 45 Umut Nayir (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor'un atağında Tunay Torun'un ortasına ceza alanı içinde Umut Nayir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Farnolle üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada Bursaspor defansının arkasına Donald'ın attığı pasla hareketlenen Aleksic, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada Latovlevici'nin ceza sahası sol yan çizgisi üzerinden yaptığı yerden ortada, kale ağzında Umut Nayir'den önce topa ayak koyan Erkan Kaş, tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada Bursaspor öne geçti. Soldan Umut Meraş'ın ortasında top savunmada Erkan Kaş'tan sekerek havalandı. Pozisyonu takip eden Umut Nayir, röveşata ile şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:08 Kaynak: AA

Asım Yusuf Öz, Bülent Yıldırım, Bursa, Yeni Malatyaspor, Spor
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