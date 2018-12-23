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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluGalatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Eren DerdiyokDemir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Eren Derdiyok

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Torje, Emre Kılınç, Robinho, Muhammet Demir

Goller: Dk. 9 ve 41 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 20 Eren Derdiyok (Penaltıdan), Dk. 30 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 19 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 23 Mariano (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 2-2 berabere bitti.

9. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen konuk takım atağında Douglas'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşarak içeri giren Robinho, penaltı noktası gerisinden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun soldan pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Belhanda, Uğur Çiftçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, önce korner kararı verirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti. 20. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, kaleci Tolgahan Acar ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı: 1-1

27. dakikada Robinho'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammet Demir, dar açıdan şutunu çekti. Top, yakın direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada sarı-kırmızılı ekip mücadelede öne geçti. Soldan kullanılan kornerde Demir Grup Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası dışındaki Ndiaye'nin önünde kaldı. Şık bir çalımla rakibinden kurtulan Ndiaye, pasını sağdan hareketlenen Feghouli'ye aktardı. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kalan Feghouli, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

41. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Douglas'ın pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Robinho, şık bir plase vuruş gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti: 2-2

45+4. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Bjarsmyr'den sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak son anda araya giren Braz'dan seken top kornere çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Tolgahan Acar, Sivasspor, Fernando Muslera, Spor
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