Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk
, Kemal Yılmaz
, Osman Gökhan Bilir Antalyaspor
: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk
, Salih Dursun
, Chico (Dk. 19 Harun Alpsoy), Cissokho, Zeki Yıldırım
, Hakan Özmert
, Yekta Kurtuluş
, Serdar Özkan
, Doukara Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Hasan Ali Kaldırım
, Skrtel, Neustaedter, Isla, Mehmet Topal
, Mehmet Ekici
, Eljif Elmas
, Benzia
, Ayew, Soldado
Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Ekici, Dk. 45+2 Neustaedter (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor-Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
1. dakikada Benzia'nın pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun ceza sahasına girerken vurduğu şutunda, kaleci Boffin uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
20. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta, Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında topa yükselen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.
28. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Boffin'in son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlak arka kale direğinin yanından kornere çıktı.
40. dakikada ceza yayının dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41. dakikada Ayew'in pasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Eljif Elmas'ın röveşata vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.