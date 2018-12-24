Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19 dakika önce

Stat: Antalya Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico (Dk. 19 Harun Alpsoy), Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Dk. 82 Drole), Serdar Özkan, Doukara (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Antalya


Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Chico (Dk. 19 Harun Alpsoy), Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş (Dk. 82 Drole), Serdar Özkan, Doukara (Dk. 90+2 Fehmi Koç)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Skrtel, Neustaedter, Isla (Dk. 90+2 Reyes), Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Benzia (Dk. 87 Şener Özbayraklı), Ayew, Soldado (Dk. 69 Slimani)


Kırmızı kart: Dk. 75 Neustaedter (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Ekici, Dk. 90+2 Slimani (Fenerbahçe) Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

51. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


53. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, kaleci Boffin son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.


58. dakikada Ayew'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.


72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Ekici'nin ortasında arka direkte topla buluşan Isla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.


77. dakikada Eljif Elmas'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin, soluna giden meşin yuvarlağa son anda uzanarak kornere tokatlamayı başardı.

85. dakikada Doukara'nın pasında defans arkasına sarkan Drole'un topu kontrol etmesinden önce kalesinden çıkan Harun Tekin, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı ayağıyla uzaklaştırdı. Kısa düşen topu önünde bulan Hakan Özmert'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz berabere sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:04 Kaynak: AA

Antalya, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyasporlu Chico'nun Fenerbahçe Maçında Burnu Kırıldı Fenerbahçeli Taraftarlar, Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye Yaptığı Faul Sonrası Kırmızı Kart Bekledi

Mehmet Demirkol: Ligin En Kötü Futbol Oynayan Takımı Fenerbahçe Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye Düşmemeye Gelmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:23:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]