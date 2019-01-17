Futbol: Spor Toto Süper Lig
15 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Akhisarspor- Beşiktaş
: Ümit Öztürk
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atiker Konyaspor
: Ali Palabıyık
13.30 Evkur
Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü
: Alper Ulusoy
20 Ocak Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
: Halil Umut Meler
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor- Fenerbahçe
: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor
: Mustafa Öğretmenoğlu
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:45 Kaynak: AA
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