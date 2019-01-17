Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Akhisarspor- Beşiktaş: Ümit Öztürk

19 Ocak Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Galatasaray- MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi:

20.00 Bursaspor- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa- Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor
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