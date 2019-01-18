Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

45 dakika önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan BilirAkhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 86 Onur Ayık), Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Regattin, Sissoko, Serginho, Manu (Dk. 71 Barbosa), Josue, Bokila (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 86 Onur Ayık), Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Regattin, Sissoko, Serginho, Manu (Dk. 71 Barbosa), Josue, Bokila (Dk. 46 Cikalleshi)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Quaresma, Medel (Dk. 84 Hutchinson), Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Burak Yılmaz (Dk. 64 Larin)

Goller: Dk. 23 Dorukhan Toköz, Dk. 48 Gökhan Gönül, Dk. 76 Larin (Beşiktaş), Dk. 81 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Manu, Dk. 66 Miguel Lopes, Dk. 88 Barbosa (Akhisarspor), Dk. 28 Medel, Dk. 36 Quaresma, Dk. 50 Caner Erkin, Dk. 86 Vida (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

48. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Rakiplerini çalımlarla geçen Vrsajevic, topu ceza sahasındaki Serginho ile buluşturdu. Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Regattin'in ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Karius golü önledi.

76. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Sağ kanatta gelişen atakta Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği ortada topu göğsüyle kontrol eden Larin, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

81. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Orta alandan Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

Müsabaka Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Onur Ayık, Güray Vural, Miguel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Akhisarspor'u Deplasmanda 3-1 Mağlup Etti Beşiktaşlı Taraftarlardan Burak Yılmaz'a Tepki: Beşiktaş'ta Hırsız İstemiyoruz

Burak Yılmaz, 4 Bin 47 Gün Sonra Beşiktaş Formasıyla Sahaya Çıktı Loris Karius'tan Nicolas Isimat Mirin'e Övgü: Beşiktaş'a Katkı Sağlayacak Bir Kaliteye Sahip
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:20:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]