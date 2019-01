Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 44 Abdulkadir Parmak), Hüseyin Türkmen Toure , Novak, Kamil Ahmet Çörekçi Yusuf Yazıcı , Nwakaeme, Abdülkadir Ömür , Ekuban, RodallegaMedipol Başakşehir Mert Günok , Caiçara, Epureanu, Mahmut Tekdemir , Clichy, Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan , RobinhoGoller: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 42 Clichy (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 20 Pereira, Dk. 28 Ekuban (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.8. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, direkt kaleye yönelen top üst direkten döndü. Daha sonra kalabalık arasında kafalardan seken meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok sahip oldu.24. dakikada konuk takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Sağ taraftan topu taşıyan Visca'nın yerden pası sonrası, savunmanın arkasına sarkan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelmeyi başardı.25. dakikada Visca'nın sol tarafta ceza alanı son çizgisinden çıkardığı topu Epureanu kafa ile tamamlamak istedi ancak kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yatarak kontrol ederek bir kez daha gol şansı tanımadı.32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Arda Turan, ceza alanı dışı sol çaprazında Pereira'dan sıyrılarak topu İrfan Can Kahveci'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da yerden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.42. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Robinho'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Clichy, kaleci Uğurcan Çakır'ı yere yatırdıktan sonra topu yerden düzğün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-2.İlk yarı Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.