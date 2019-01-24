Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu



26 Ocak Cumartesi:



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım



27 Ocak Pazar:



13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa



16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan



19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy



28 Ocak Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık



20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan



20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

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