Futbol: Spor Toto Süper Lig
20 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:18 Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti
Galatasaray'da Semih Kaya İlk Antrenmanına Çıktı
Akhisarspor'da Daniel Larsson'la Yollar Ayrıldı
Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı