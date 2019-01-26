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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimenİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Varela, Kravets, Umut BulutBursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Varela, Kravets, Umut Bulut

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Lima, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Gol: Dk. 30 Yusuf Erdoğan (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Yusuf Erdoğan, Dk. 26 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 11 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Chery'nin pasında topla buluşan Mensah, ceza sahası önünden kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.

23. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında penaltı noktasında Umut Nayir müsait pozisyonda iyi bir vuruş yapamadı. Meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

28. dakikada paslarla rakip alana yerleşen Kayserispor'da sağ kanatta Umut Bulut'un pasında ceza saha içerisinde topla buluşuna Kravets'in kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.

30. dakikada Bursaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta, Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Yusuf Erdoğan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Karşılaşmanın ilk devresi, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Chery, Kayserispor, Spor
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