Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Milosevic, Fofana, JahovicAntalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Milosevic, Fofana, Jahovic

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico, Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Doukara

Gol: Dk. 10 Jevtovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 32 Drole (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Serkan Kırıntılı, İbrahim Çağlar, Volkan Bayarslan, Konya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu Yaptıkları 'Kedi Tuvaleti' İçin Patent Başvurusu Yaptı

Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:16:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]