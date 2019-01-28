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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, RobinhoKasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Tarkan Serbest, Pavelka, Koita, Hajradinovic, Trezeguet, Eduok

Gol: Dk. 42 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 43 Visca (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısını, ev sahibi takım 1-0 üstün tamamladı.

6. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Ben Youssef'in kendi yarı sahasında uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Clichy, pasını Arda Turan'a verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrar topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Clichy'nin yerden içeri kestiği meşin yuvarlağa Mossoro, penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu. Kaleci Ramazan Köse topu kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve çizgiye inen Caicara, penaltı noktasına ortasını yaptı. Topu göğsüyle kontrol eden Arda Turan'ın altıpasın önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, araya giren Popov'dan döndü.

39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı kornerde altıpasın önünde iyi yükselen Epureanu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca, Robinho ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Ramazan Köse, İrfan Can, Arda Turan, Başakşehir, Spor
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