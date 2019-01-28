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Futbol: Spor Toto Süper Lig

58 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın ÖgelMKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Djedje, Kenan Özer, Sedat Ağçay, Faty, Moulin, İlhan ParlakAytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Djedje, Kenan Özer, Sedat Ağçay, Faty, Moulin, İlhan Parlak

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Villafanez, Junior Fernandes, Djalma, Cisse

Gol: Dk. 7 Djalma (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspr)

Sarı kartlar: Dk. 5 Erdem Özgenç, Dk. 11 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki maçta Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada hakem Halis Özkahya, rakip takım atağı sırasında ceza alanı içinde MKE Ankaragücü'nden Erdem Özgenç'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor, 7. dakikada Djalma'nın kullandığı penaltı atışı sonrasında 1-0 öne geçti.

12. dakikada Nsakala'nın kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topla buluşan Junior Fernandes, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağa iyi vuramayınca top kalecide kaldı.

15. dakikada Erdem Özgenç'in soldan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada topu bir anda önünde bulan Efecan Karaca çalımlarla ceza alanına girdi ancak vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan İlhan Parlak'ın cılız şutunda top kaleci Haydar Yılmaz'ın ellerinde kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Kenan Özer, Halis Özkahya, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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