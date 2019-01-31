Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:



Yarın:



20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa



2 Şubat Cumartesi:



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan



16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler



16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy



3 Şubat Pazar:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya



16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek



19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım



4 Şubat Pazartesi:



20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

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