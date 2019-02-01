Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. hafta:

8 Şubat Cuma:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 Şubat Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş- Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray- Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)

22. hafta:

15 Şubat Cuma:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:22 Kaynak: AA

Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Schalke 04, Ahmed Kutucu ile Sözleşme İmzaladı Fenerbahçe, Göztepe'yi Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi

Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı Maccabi Haifa'ya Kiraladı Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Fenerbahçe Armasını Öptü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 21:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]