Spor Toto Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:
21. hafta:
8 Şubat Cuma:
20.30 İstikbal Mobilya
Kayserispor- Fenerbahçe
(Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
)
9 Şubat Cumartesi:
16.00 Çaykur
Rizespor- Antalyaspor
(Çaykur Didi)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
(3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
)
19.00 Beşiktaş- Bursaspor
(Vodafone Park
)
10 Şubat Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor
(Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor
(Bornova
)
19.00 Galatasaray- Trabzonspor
(Türk Telekom
)
11 Şubat Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül
)
20.00 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa
(Henüz açıklanmadı)
22. hafta:
15 Şubat Cuma:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir
)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan
)
18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)