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Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş ElbilEvkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Bifouma, Aleksic, Guilherme, Ömer Şişmanoğluİstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Bifouma, Aleksic, Guilherme, Ömer Şişmanoğlu

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets

Goller: Dk. 14 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk.19 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1

19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1

26. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, ceza sahası dışında Chery'nin sert vuruşunda top kale diğerinin sağından az farkla auta gitti.

33. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Guilherme'nin içeriye çevirdiği topla arka direkte buluşan Aleksic'in şutunda top sağ köşeden ağlara gitti. Hakem Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde ofsayt olduğu uyarısı nedeniyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Murat Akça, Mete Kalkavan, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Spor
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